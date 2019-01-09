Умер последний председатель Верховного Совета СССР

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Анатолий Лукьянов скончался в среду, 9 января, в возрасте 88 лет.

Фото: ТАСС / Григорий Тамбулов

В Москве скончался последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Политик ушел из жизни в возрасте 88 лет в среду, 9 января.

Информацию о кончине Анатолия Лукьянова подтвердила его дочь Елена. Как сообщает РБК, женщина рассказала, что перед смертью председатель тяжело болел, однако точного диагноза она не называет.

Об уходе из жизни Лукьянова публично заявил и губернатор родной для покойного Смоленской области Алексей Островский — с последним председателем Верховного Совета СССР его связывает личная история.

— Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память! — написал Островский на своей странице в Twitter.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. В 57 лет он стал секретарем ЦК КПСС, а после — председателем высшего органа советской государственной власти — Верховного Совета. Лукьянов был соратником единственного президента СССР Михаила Горбачева. После распада Советского Союза примкнул к партии КПРФ, в которой состоял до 2003 года. В 2012 году Анатолий Иванович удостоился звания Заслуженного юриста России.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в 81 год скончался кинорежиссер и актер Юрий Кушнерев.

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