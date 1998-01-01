Британский Центробанк назвал новую мировую резервную валюту

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По мнению главы Банка Англии, доллар США может в скором времени уступить свой статус главной мировой валюты денежной единице другой страны.

Фото: www.globallookpress.com

Доллар продолжает терять популярность на мировом финансовом рынке. На этот раз страны задумались о лишении доллара США статуса мировой резервной валюты. И даже назвали возможного «преемника».

Глава Банка Англии Марк Карни сообщил, что мировой резервной валютой вместо американского доллара может стать китайский юань. Слова Карни приводит телеканал «360».

— С течением времени разобщенность между реальной жизнью и финансовой сферой, вероятно, уменьшится, и в процессе могут появиться другие резервные валюты. Во-первых, я ожидаю, что это будет юань, — прогнозирует глава Банка Англии.

В России тоже все чаще обращают внимание на ненадежность американской валюты. Так, президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отмечал, что нестабильность расчетов в долларах вынуждает многие страны переходить на оплату сделок в национальных валютах.

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