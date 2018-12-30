После своей смерти Солнце станет алмазом

После своей гибели Солнце превратится в гигантский алмаз. К такому выводу пришли авторы научной публикации в журнале Nature.

Как сообщается в статье, после длительных наблюдений за «мертвыми звездами» стало известно о том, что их тела не остаются сгустками остывающей плазмы. Через определенное время белые карлики (так называются объекты, образующиеся после гибели звезд — прим.ред.) превращаются в сверхплотные кристаллы.

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— Мы получили первые однозначные свидетельства того, что материя белых карликов постепенно кристаллизуется. Иными словами, они постепенно твердеют, и это происходит со всеми звездами этого типа. Это означает, что на небе действительно присутствуют миллионы хрустальных сфер! — сообщают авторы исследования.

В белого карлика в конце своего существования превратится и центр нашей системы — Солнце. Соответственно, со временем оно тоже станет гигантским кристаллом. Ученые объясняют это тем, что процесс остывания умершей звезды проходит поэтапно. При достижении критически низкой температуры, внутри белого карлика застывают металлы и кислород, а гелий и водород остаются в жидком состоянии. Под собственным весом твердые фрагменты проваливаются к центру небесного тела, вытесняя оттуда жидкости. Таким образом, белый карлик преобразуется в гигантский «космический алмаз», покрытый сверху жидкой оболочкой из водорода и гелия. По прогнозам экспертов, алмазным наше Солнце станет примерно через 10 миллиардов лет.

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