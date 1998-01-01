Планета Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле

, 18:12 655

Теперь жители Земли ждут Судного дня уже с 2019 года.

Фото: Twitter @nibiru

Планета Нибиру известна современным экспертам своим неизвестным местонахождением, которое вскоре должно стать явным. Рассказы о появлении смертельно опасного объекта не один год пугают и настораживают людей, которые готовят бункеры, завещания и даже космические корабли для бегства с Земли. Иными словами, человечество в небольшом количестве странно принимает предположения о Нибиру и готовится к худшему варианту развития событий. Пока уфологи спорят с учеными, жители Земли сами додумывают правду событий и уже готовы начать верить во все, что предложат даже псевдо-исследователи.

Так называемая Планета Х стала атрибутом завтрашнего дня в некотором роде. Ее появление ознаменовалось словами о грядущей катастрофе, которая вскоре накроет всю Землю и даже истребит человеческий род. Не стоит забывать, что настроения населения очень четко отражает события в мире и в Космосе. Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле и теперь люди ждут Судного дня уже с 2019 года. Пока некоторые эксперты пытаются подтвердить теорию существования Планеты Х, люди массово публикуют снимки Нибиру и даже говорят о последствиях.

Массовая истерия стала последствием разговоров и предположений исследователей, которым теперь не верят земляне и сами себе «придумывают» опасность. Психологи едины во мнении, что страх опасности и возможной смерти может сплотить людей и стать большой энергетической ловушкой. Такой подход трактуется, как возможность использования ресурсов человечества, которое хочет выжить вопреки появлению Нибиру. Масса снимков из соцсетей демонстрирует скорый Апокалипсис и даже изменения в привычной жизни. На данный момент ситуация напоминает больше всего вероятность использования землян для целей определенных людей, подчеркивают приверженцы теории заговора. Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле, но это не дает повода людям впадать в панику или даже депрессию.

Психологи подчеркивают, что не стоит переживать о том, что не настало. Главный совет — решать проблемы по мере их наступления и не давать повода реагировать на любую ситуацию своим стрессом. Психосоматические расстройства могут негативно сказаться на человеке и сделать из него «зомби» в некотором роде. Так что, лучшим вариантом будет восприятие информации, но не использование ее в любой ситуации и с негативным окрасом, сообщает Vistanews.ru.

Ранее Пятый канал рассказывал, что россияне массово публикуют фотографии планеты-убийцы Нибиру.

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