Видео: в UFC назвали лучшего бойца 2018 года

Организаторы боев UFC назвали имя спортсмена, который стал лучшим среди бойцов в 2018 году. «Золото» досталось 39-летнему Даниэлю Кормье.

За прошедший год Кормье трижды участвовал в боях — с Волканом Оздемиром, Стипе Миочичем и Дерриком Льюисом. И все три встречи окончились досрочной победой американца. Всего за свою карьеру в UFC боец провел 22 поединка, из которых проиграл только один бой.

О своей победе Даниэль сам сообщил в Twitter, сделав репост записи с оглашением имени лучшего бойца, опубликованной на официальной странице UFC в социальной сети.

