Видео: в UFC назвали лучшего бойца 2018 года

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Звание досталось американскому спортсмену Даниэлю Кормье.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @ufc

Организаторы боев UFC назвали имя спортсмена, который стал лучшим среди бойцов в 2018 году. «Золото» досталось 39-летнему Даниэлю Кормье.

За прошедший год Кормье трижды участвовал в боях — с Волканом Оздемиром, Стипе Миочичем и Дерриком Льюисом. И все три встречи окончились досрочной победой американца. Всего за свою карьеру в UFC боец провел 22 поединка, из которых проиграл только один бой.

О своей победе Даниэль сам сообщил в Twitter, сделав репост записи с оглашением имени лучшего бойца, опубликованной на  официальной странице UFC в социальной сети.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кто стал автором лучшего нокаута на ринге UFC в 2018 году.

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