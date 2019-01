Назван автор лучшего нокаута 2018 года в MMA

Американский портал MMA Fighting опубликовал подборку лучших нокаутов 2018 года в исполнении бойцов смешанных единоборств. Первое место досталось мексиканскому спортсмену Яиру Родригесу, который неожиданным ударом локтя завершил бой с южнокорейским бойцом Чан Сон Джоном.

На втором месте оказалась Аманда Нунис, прервавшая победную серию из 20 боев Крис Киборг.

Amanda Nunes 🔥

The First Women Who Knockout Cris Cyborg 🔥

She's Incredible#ChampChamp pic.twitter.com/ohBWWVtFES — Yazayn Siddiqui (@YazaynSiddiqui) 30 декабря 2018 г.

Тройку лидеров замыкает американец Деррик Льюис, решивший одним ударом исход поединка с российским спортсменом Александром Волковым.

🇺🇸 Derrick Lewis (21-5) @TheBeast_UFC



Looking forward to this UFC Heavyweight Championship bout tomorrow night in New York! 🇺🇸#UFC230



(21-1) 🇺🇸 Cormier (Vs) Lewis 🇺🇸 (21-5) pic.twitter.com/5xEgPjf79p — Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 2 ноября 2018 г.

Полный список опубликован на официальном сайте издания.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Усик назван боксером года по версии американского телеканала ESPN.