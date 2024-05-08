В столице Панамы состоялось шествие «Бессмертный полк»

Более 70 человек вышли на улицы Панама-сити с фотографиями их родственников-фронтовиков.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк». Более 70 человек вышли на улицы Панама-Сити с российскими флагами, символами Великой Победы и, конечно же, фотографиями своих предков — героев, боровшихся с фашизмом.
Акция «Бессмертный полк» прошла ранее также в Турции, Индии и Испании. Память ветеранов почтили и в Южной Корее. В шествиях приняли участие не только местные жители и работники диппредставительств, но и заинтересованные туристы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киргизии участники «Бессмертного полка» покорили пик, названный в честь президента России Владимира Путина. В руках у них были портреты их родственников-фронтовиков. На высоте 4,5 тысячи метров они заложили капсулу с посланием для будущих поколений, установили знамя Победы, а также государственные флаги России и Киргизии.
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