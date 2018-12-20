Онкобольной малыш из Иркутской области, о котором рассказывали Путину, умер

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Тяжелобольной Владислав Шестаков из Иркутской области, за судьбой которого следила вся страна, скончался в ночь с 9 на 10 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: www.globallookpress.com

О маленьком мальчике из города Черемхово россияне узнали после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Журналисту из Иркутской области удалось задать свой вопрос президенту и, пользуясь возможностью, молодой человек обратился к Путину с просьбой — помочь трехлетнему Владиславу Шестакову победить нейробластому.

Мама малыша рассказывала, местные врачи настаивают на том, что могут оказать только паллиативную помощь — другими словами, облегчить последние дни ребенка. Но бороться за жизнь Владислава были готовы медики из Турции. Проблема заключалась в том, что малыш был нетранспортабелен — состояние маленького пациента было настолько тяжелым, что любое путешествие было ему противопоказано.

К сожалению, в борьбе за жизнь маленького мальчика врачам победить не удалось — как сообщает ТАСС, Владислав Шестаков скончался в ночь с 9 на 10 января.

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