Врачи и мама онкобольного мальчика из Черемхово рассказали о состоянии малыша

Российские власти помогут тяжелобольному мальчику из Иркутской области пройти необходимое лечение. О том, что трехлетнему Владу Шестакову требуется помощь, рассказал один из журналистов на большой пресс-конференции Владимира Путина.

Мальчик проживает в городе Черемхово. Местными жителями на лечение малыша уже собрано 10 миллионов рублей, но остается вопрос транспортировки. Взяться за спасение детской жизни согласились врачи из Турции, но мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, поэтому не может отправиться в больницу обычным способом.

С мая 2017 Влад Шестаков борется с нейробластомой забрюшинного пространства четвертой степени. Малыш пережил операцию и несколько курсов химиотерапии, в апреле 2018 года врачи диагностировали ремиссию. Но всего месяц спустя во время игры Влад ударился головой — это и стало причиной нового рецидива. Во второй раз болезнь развивалась стремительно, всего за несколько месяцев рак достиг четвертой степени. Сейчас почти все кости мальчика поражены метастазами.

Мама мальчика Наталья считает, что единственный шанс на спасение ее сына — операция в Турции. Сейчас малышу необходима помощь российских врачей, чтобы стабилизировать его состояние — только после этого будет возможно совершить перелет.

Ранее Пятый канал рассказал о том, как Владимир Путин помог исполнить мечту другого тяжелобольного ребенка - 17-летняя Регина мечтала взять интервью у президента.