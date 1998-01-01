Россия может выйти из совместной лунной программы из-за демарша NASA

Переговоры «Роскосмоса» и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства по созданию окололунной станции оказались под угрозой срыва из-за отмены визита главы российской корпорации в США, сообщает РИА Новости.

Источники в ракетно-космической отрасли отметил, что ситуация может негативно сказаться на взаимодействии РФ и США в создании станции Gateway и привести к отмене уже достигнутых договоренностей.

Ранее в NASA аннулировали приглашение Дмитрия Рогозина, против визита которого высказались несколько сенаторов.

В 2018 году американцы предложили России изготовить шлюзовой модуль для окололунной станции Gateway для выхода космонавтов в отрытый космос.