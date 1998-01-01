Житель Петербурга умер от свиного гриппа

В Петербурге — первая в этом сезоне жертва свиного гриппа, пишет сайт KP.RU.

Пациент Боткинской инфекционной больницы скончался от вируса А/H1N1 перед Новым годом. Эту информацию уже подтвердили в городском комитете по здравоохранению. Отмечается, что причиной смерти мужчины стали осложнения на фоне сахарного диабета. По данным ведомства, на январь 2019 года вирус А/H1N1 выявлен у 24 пациентов из 60 обратившихся за медицинской помощью, еще у пяти — А/H1N3.

Власти Петербурга пока не видят причин для объявления эпидемии в городе. Медики рекомендуют жителям Северной столицы внимательно следить за своим здоровьем и немедленно обратиться к врачу при появлении первых симптомов заболевания — болей в голове и животе, рвоте, насморке и кашле.

К группе риска врачи отнесли беременных женщин, пенсионеров, людей с ожирением и диабетом, а также легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее Пятый канал рассказывал о факторах, которые могут привести к новой вспышке свиного гриппа в России.