«Будем бороться»: фигурист Кондратюк отреагировал на лишение нейтрального статуса

Фигурист Кондратюк высказался об отзыве нейтрального статуса

Работа по восстановлению нейтрального статуса ведется, соответствующая апелляция уже подана. Об этом сообщил российский фигурист Марк Кондратюк в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Апелляцию подали, работа ведется, будем бороться за свои права», — сказал спортсмен.

Комментируя свои дальнейшие перспективы на международной арене, Марк высказался оптимистично. Он добавил, что в его жизни «все хорошо.

Марк Кондратюк — российский фигурист-одиночник, бронзовый призер Олимпиады 2022 года в командном соревновании. На его счету также золото европейского первенства в одиночном катании, триумф на чемпионате России, а также участие в элитных мировых соревнованиях.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе предоставил россиянину нейтральный статус, однако в сентябре он был отозван. Из-за возникшей ситуации 23-летний фигурист лишился возможности выступить на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. В РИА Новости заявили, что на пересмотре статуса спортсмена настояла Украинская федерация фигурного катания на коньках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прославленный российский фигурист Евгений Плющенко оказался на больничной койке в Анкаре после того, как его укусила оса.

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