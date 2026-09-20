«Будем бороться»: фигурист Кондратюк отреагировал на лишение нейтрального статуса

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

В начале сентября у спортсмена отозвали статус после запроса Украины.

За что Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса реакция

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Фигурист Кондратюк высказался об отзыве нейтрального статуса

Работа по восстановлению нейтрального статуса ведется, соответствующая апелляция уже подана. Об этом сообщил российский фигурист Марк Кондратюк в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Апелляцию подали, работа ведется, будем бороться за свои права», — сказал спортсмен.

Комментируя свои дальнейшие перспективы на международной арене, Марк высказался оптимистично. Он добавил, что в его жизни «все хорошо.

Марк Кондратюк — российский фигурист-одиночник, бронзовый призер Олимпиады 2022 года в командном соревновании. На его счету также золото европейского первенства в одиночном катании, триумф на чемпионате России, а также участие в элитных мировых соревнованиях.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе предоставил россиянину нейтральный статус, однако в сентябре он был отозван. Из-за возникшей ситуации 23-летний фигурист лишился возможности выступить на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. В РИА Новости заявили, что на пересмотре статуса спортсмена настояла Украинская федерация фигурного катания на коньках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прославленный российский фигурист Евгений Плющенко оказался на больничной койке в Анкаре после того, как его укусила оса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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