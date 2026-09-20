Концерт рэпера Madk1d в Москве отменили из-за большого числа посетителей

Концерт рэпера Madk1d в московском клубе «Место Место» отменили 19 сентября из-за серьезного превышения числа посетителей. Вместо ожидаемых 150 человек на мероприятие пришли около три тысячи гостей, сообщили правоохранительные органы.

После отмены выступления часть поклонников осталась у клуба в ожидании возможного начала концерта. Территория площадки остается оцепленной.

«Некоторые фанаты остаются дежурить возле клуба — надеются, что концерт все же состоится. Не смущают фанатов ни оцепленная территория, ни автозаки, ни полицейские, которые регулярно по громкоговорителям сообщают, что концерт отменен», — рассказала корреспондент «Известий» Кристина Грищенко.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

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