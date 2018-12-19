С ограды Александровской колонны похитили двуглавого орла

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Полиция выясняет обстоятельства пропажи декоративного элемента главного символа Петербурга.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Петербургские полицейские расследуют исчезновение двуглавого орла с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади, передает ТАСС.

В МВД сообщили, что пропажу символа России заметили патрульные при обходе площади вечером 8 января. В ведомстве устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ограда вокруг Александровской колонны была создана автором памятника Огюстом Монферраном в 1830-х годах. Ее украшают 136 двуглавых орлов и 12 трофейных пушек. В 2004 году исторический облик ограды был восстановлен по чертежам Монферрана.

Ранее Пятый канал рассказывал о похищении звезды с памятника «Вечный огонь» в Саратове.

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