«Никаких проблем нет»: Директор экспедиции о дрейфе «Профессора Логачева» в Аравийском море

, 10:31 Эксклюзивное интервью 81

Дмитрий Каминский рассказал, что корабль движется в штатном режиме и объяснил присутствие охраны на борту.

Фото, видео: Пятый канал, korabli.eu

Дмитрий Валерьевич Каминский, директор по производству «Полярной Морская Геологоразведочная Экспедиция» (ПМГРЭ) рассказал Пятому каналу, что на судне «Профессор Логачев» нет никаких проблем и корабль движется по расписанию. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что судно в Аравийском море получило статус «Not Under Command», который присваивают кораблям в дрейфе или с неисправностями. Также сообщалось о наличии на борту вооруженной охраны.

— Совершенно все у нас нормально, судно в штатном режиме идет в район работ, — сказал специалист.

Также Каминский опроверг ложную информацию о том, что судно повреждено. Директор по производству объяснил, почему судно дрейфует и успокоил всех заинтересованных.

— (Дрейф — прим. ред.) связан с тем, что руководство сказало нам не торопиться, потому что мы не сами по себе идем, мы в составе холдинга «Росгеология». Нам нет смысла приходить туда (в порт — прим. ред.) раньше 15 числа, — рассказал Каминский.

По поводу присутствия на борту вооруженной охраны специалист ответил, что судно проходило через Аденский залив — район, в котором до сих пор есть опасность пиратства.

Судно «Профессор Логачев» принадлежит АО «ПМГРЭ», которая в свою очередь входит в холдинг «Росгеология». Корабль оборудован для морских и океанских исследований, в том числе в арктических районах. Сейчас судно направляется в Бахрейн, где будет исследовать морской шельф в Персидском заливе.

Ранее Пятый канал рассказывал о захвате корабля с российским экипажем в Гвинейском заливе.

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