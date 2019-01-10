Лидер группировки «Ленинград» в свойственной ему манере ответил на критику депутата Виталия Милонова, обвинившего его в культурном вредительстве.
Сергей Шнуров опубликовал на своей странице скриншот на интервью парламентария Пятому каналу и сопроводил его колким стихотворением.
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Пророчествовал будто бы Исайя,
Законами изъяв от нас излишки,
Бородкой рыжей в гневе потрясая,
Он рассуждал о пиве и отрыжке.
О смерти Пушкина. Слова не выбирая,
Он слал проклятия и хамство источив,
Вообразил себя парламентарием от рая,
Вот и икона с ним, свеча, ключи, — гласит послание Шнурова.
Журналисты Пятого канала просили депутата Милонова прокомментировать инициативу Димы Билана о цензуре на российской эстраде. Парламентарий назвал сквернословящих исполнителей «убийцами Пушкина», а Шнурова — главным идейным вдохновителем нецензурной лексики на российской эстраде.