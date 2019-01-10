«Парламентарий от рая» — Шнуров ответил Милонову колким стихотворением

, 13:15 Фото 32

Лидер группы «Ленинград» рифмой прокомментировал выпад депутата Госдумы, который назвал его творчество «отрыжкой пивника».

Фото: globallookpress.com

Лидер группировки «Ленинград» в свойственной ему манере ответил на критику депутата Виталия Милонова, обвинившего его в культурном вредительстве.

Сергей Шнуров опубликовал на своей странице скриншот на интервью парламентария Пятому каналу и сопроводил его колким стихотворением.

 
 
 
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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Пророчествовал будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи, — гласит послание Шнурова.

Журналисты Пятого канала просили депутата Милонова прокомментировать инициативу Димы Билана о цензуре на российской эстраде. Парламентарий назвал сквернословящих исполнителей «убийцами Пушкина», а Шнурова — главным идейным вдохновителем нецензурной лексики на российской эстраде.

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