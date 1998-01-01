Юрий Гальцев с удовольствием отвечает поклонницам на письма и старается уделить внимание всем после спектакля. Неудивительно, что зрители по-прежнему следят за творчеством артиста и приносят ему цветы. Юморист в свои 57 лет поддерживает себя в отличной форме и каждое утро начинает с зарядки.

— У многих поклонниц я был дома, на днях рождения. Им так приятно. Если поиграешь на гитаре, то для них это вообще… Я к этому хорошо отношусь, — рассказывает артист.

В детстве у маленького Юры Гальцева было две мечты — стать космонавтом и артистом. Он родился в тот день, когда Гагарин полетел в космос. Юру даже назвали в честь знаменитого летчика-космонавта. Стать известным юмористом у Гальцева получилось, а вот космические цели так и остались висеть на стене в виде газеты, в которой появилась новость о первом полете. Широкую известность комику принес творческий дуэт с Геннадием Ветровым, с которым они и по сей день дружат.

Гальцев признается, что молодые ребята всегда пользовались популярностью у девушек, хотя и сложно сказать, кто нравился фанаткам больше. Типажи у юмористов разные, что, впрочем, не помешало звездному дуэту собирать аншлаги на протяжении 25 лет. Но однажды артисты устали друг от друга и поняли, что эффективнее будет работать по отдельности.

— Я Генке предложил: «Сделай отдельно программу. Ты будешь отдельно работать, я отдельно». Ему эта идея очень понравилась, но не потому что я предложил, а потому что у него было столько номеров, где он работает сольно, — делится артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Жизнь Юрия за последние десять лет кардинально изменилась. Теперь он не просто известный комик, а художественный руководитель театра имени Райкина в Санкт-Петербурге. Высокий пост стал настоящим вызовом для Гальцева. Когда театр перешел под его руководство, здание буквально рассыпалось на глазах. Театру, открытому в 1939 году, требовался серьезный ремонт, а многие артисты просто отказывались работать на аварийной сцене.

— Ведь актер это же, извините, который немножечко, в хорошем смысле, как проститутка, но не про всех сказано. Где заплатили побольше, он туда и побежал.

На тот момент в театре даже не было туалета для зрителей, но Гальцев мужественно справился со всеми трудностями, провел ремонт и сразу набрал курс учеников из молодых абитуриентов.

— В Питере, в 2010 году, было 70 человек на место. Они были как слепые котята: кто с Петропавловска-Камчатского, кто с Владивостока, кто с Самары, кто вообще первый раз в Питер приехал. «Где молоко, Юрий Николаевич? Где хлеб? Куда идти? Где магазины? Где туалеты?» — рассказывает Юрий.

Юморист стал для всей группы добрым папой, который помог не только освоиться в городе, но и научиться актерскому ремеслу. Спустя восемь лет многие ребята уже делают постановки собственных спектаклей и собирают полные залы. Гальцев смог доказать, что для успеха театра в нем не обязательно должны играть заслуженные артисты, но вот стать строгим руководителем Гальцев так и не смог.

— Прощу, конечно, опоздание. Чего не прощу? Пока все прощаю, — смеется юморист.

Кажется, что Гальцев нашел себя в театре, а курс учеников заменил ему настоящую семью. На работе он проводит почти все время. Сделав блестящую карьеру юмориста, сейчас Юрий Гальцев заявляет о себе как об успешном управленце, который способен вывести из кризиса даже глубоко убыточный театр.

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