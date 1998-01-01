Как стильно одеться в 2019-м — советы российского фэшн-дизайнера

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Игорь Гуляев рассказал «Светской хронике» о модных трендах этого года.

Фото, видео: www.globalllokpress.com; Пятый канал

Известный российский дизайнер в качестве подарка для телезрителей подготовил подробную фэшн-консультацию. В программе Пятого канала «Светская хроника» Игорь Гуляев рассказал об актуальных фасонах, цветах и образах 2019 года. В качестве модели художник пригласил актрису Ирину Безрукову.

— Еще много лет назад нас всех удивляло, когда иностранки приезжали в ресторан или на красные дорожки в какой-то спортивной обуви. Нам казалось: как это может быть? Вечернее платье и спортивная обувь?! А сегодня это тренд, сегодня смешение стилей, классика, авангард, спорт, кэжуал, все что угодно, — рассказал стилист.

Главный тренд 2019-го, по словам дизайнера, это удобство. Теперь не стыдно появиться в обществе даже в пижаме, но в таком образе большое значение имеет материал костюма.

— Сегодня вещи должны быть комфортными, бельевая история не выходит из моды. Это вещи пижамного кроя, но из дорогих фактур. Сюда, конечно, можно надеть каблук, а можно балетки, — поделился Гуляев.

Тем не менее платья будут в тренде всегда. Но не стоит забывать: подбирать фасон нужно по фигуре и отдавать предпочтение актуальным цветам.

— Золото, желтый цвет, сочные тона. Черный никогда не будет лишним, потому что черный всегда подчеркивает благородство, индивидуальность и может скрыть все недостатки фигуры. Как бы там ни менялась мода, нюдовые тона всегда шли и идут женщинам, — подсказывает дизайнер.

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В качестве вечернего образа Игорь Гуляев подобрал для актрисы бежевое платье классического фасона. Изюминка — это отделка наряда: перья и стразы.

Кадр из программы «Светская хроника»

Но истинные модники хотят оставаться стильными ежедневно. Гуляев рассказал, как составить модный образ для офиса и даже для похода в магазин.

— В 2019 году будут модными 80-е, 90-е и нулевые. Не уходит 70-й, потому что есть клеша. Они задержались уже не первый сезон, остаются. Не уходят супер-макси, остаются супер-мини, клетка, худи яркого образа. В нем (худи — Прим.ред.) можно и у камина посидеть, можно пойти в ресторан и по городу пройтись. Платье такого же рода, туники, леггинсы, грубые ботинки остаются в тренде.

Гуляев уверен: одеться стильно можно даже за 1000 рублей.

— Можно взять красивого нежного цвета худи, поло, блузон и дополнить леггинсами, если у вас хорошие ноги, интеллигентной юбкой, брюками.

Повседневный образ для Ирины Безруковой Гуляев составил в два счета: к ее базовому платью он добавил фактурное пальто и шляпу.

Почувствовать себя суперзвездой даже на обычной прогулке может каждый, но здесь главную роль играет вовсе не мода.

— Самое главное — одеваться в счастье, — подытожил мэтр российской моды.

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