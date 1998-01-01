Томос доставлен на Украину из Стамбула, где его подписали задним числом

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Порошенко считает, что этот свиток «ждали поколения украинцев».

Фото: www.globallookpress.com

Многострадальный для Киева томос об автокефалии доставлен из Стамбула на Украину. О возвращении «заветного» свитка с пафосом заявил президент Незалежной Петр Порошенко в четверг, 10 января, во время богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе в городе Ровно на северо-западе страны, куда он прибыл с рабочей поездкой.

— Сегодня утром томос вернулся на Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно, — цитирует ТАСС высказывания Порошенко.

В этот момент священнослужители внесли в храм свиток.

— Вот он, томос, который ждали поколения украинцев, — воскликнул глава государства.

Томос об автокефалии будет храниться в церковном архиве Святой Софии.

Как сообщал Пятый канал, накануне, 9 января, все члены Синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины, в противном случае документ являлся нелегитимным.

Как ранее сообщал Пятый канал, 6 января томос был торжественно доставлен на Украину, однако оказалось, что он нелегитимен, на нем отсутствовали подписи членов Константинопольского Синода. Теперь документ оформлен окончательно.

В Русской православной церкви день подписания томоса 5 января назвали трагическим событием в истории вселенского православия. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал документ «бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций».

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