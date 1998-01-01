Роскомнадзор нашел в материалах «Би-би-си» цитаты лидера ИГ*

Роскомнадзор обнаружил в материалах британской корпорации «Би-би-си» запрещенный российским законодательством контент, в частности, высказывания террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Контролирующий орган занимается дальнейшей экспертизой на предмет соответствия информационных продуктов «Би-би-си» нормам российского антиэкстремистского законодательства.
В срок до 16 января британское СМИ должно предоставить документы, которые подтвердят, что оно соблюдает действующий в России закон о СМИ.
Роскомнадзор начал проверку деятельности московского бюро «Би-Би-Си» в конце прошлого года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к BBC World News накопилось много вопросов в плане тенденциозного освещения ряда событий, в том числе в РФ и Сирии.
Еще раньше британский аналог Роскомнадзора — медиарегулятор Ofcom — заявил, что в семи передачах российского телеканала RT, показанных весной 2018 года, не соблюдался принцип беспристрастности.
* — запрещена в РФ.