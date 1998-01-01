«Много вопросов к BBC»: Песков объяснил причины проверки Роскомнадзора

В Кремле заявили, что к BBC World News накопилось много вопросов в плане тенденциозного освещения ряда событий, в том числе внутри России, а также в Сирии.

— У многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий, освещения не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном режиме, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, у различных российских ведомств неоднократно вызывали вопросы конкретные материалы этого СМИ по освещению событий, связанных с Российской Федерацией, внутри нее, а также тем, что происходит в Сирии.

Песков согласился с тем, что проверки BBC, инициированные Роскомнадзором, можно считать ответной реакцией на действия медиарегулятора Ofcom (британский аналог Роскомнадзора) в отношении российского телеканала Russia Today.

— Безусловно, можно, — сказал он.

По поводу заведомо неблагоприятного имиджа РФ, который упорно пытается создать BBC, высказалась и главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая привела в пример историю из жизни:

— Была еще почти самая большая начальница всего ВВС, которая однажды за ужином, за несколько лет до Литвиненко и Скрипалей, сказала мне: «В какой же яме с дерьмом ты живешь». Имея в виду Россию. Больше я с ними не ужинала, — написала Симоньян в Twitter.

Была еще почти самая большая начальница всего ВВС, которая однажды за ужином, за несколько лет до Литвиненко и Скрипалей, сказала мне:



'В какой же яме с дерьмом ты живешь'.



Имея в виду Россию.



Больше я с ними не ужинала. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 декабря 2018 г.

Из недавних информационных провокаций ВВС — опубликованная в сети переписка журналистов, в которой они рассказывают, что редакция «требует крови», а именно найти «след Кремля» в массовых протестах «желтых жилетов» во Франции и других европейских странах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия правительства Великобритании в отношении RT не оставляют Москве другого выбора, кроме зеркального ответа.