Влад Топалов высказал свое мнение по поводу слов Димы Билана про цензуру в музыке. В интервью Пятому каналу певец сказал, что считает — во всем должен быть баланс, а запрещать что-либо всегда легче, чем предлагать хорошие идеи.

— Просто сказать –надо запретить… Не знаю. Отвергая — предлагай. Наверное, у него есть какое-то решение. Это легко обсуждать в рамках трех-четырех человек, но в масштабах страны, свободы слова и доступа информации, как это делать, я затрудняюсь, — сказал Топалов.

Творчество, которое может, что называется, оказаться под ударом — это в первую очередь коллективы, которых не показывают по телевидению и чьи песни не крутят по радио.

— На мой субъективный взгляд, публика Димы Билана она постарше. Дима Билан, он есть везде на каналах, везде. Та музыка, о которой мы говорим, ее нет на телевидении, нет на радио, она только в интернете. Дима вряд ли сможет их переманить к себе и наоборот. Аудитория Фараона не будет слушать Диму Билана, — заявил певец.

Топалов признался в большой симпатии к творчеству рэпера Оксимирона. О его существовании пять лет назад ему рассказали друзья, и Влад был буквально поражен талантом рэпера.

— Я послушал, во-первых, он очень круто знает русский язык и его стихосложение меня поразило. Очень интересно слушать. Его не было на радио и на телевидении, и сейчас нет. И ему это не особо надо. У него есть своя аудитория, которая идет и будет идти, — признался Топалов.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с Лолитой, где она призналась, что «фанатеет» от Оксимирона.