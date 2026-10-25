На мать Александра Вучича напали в Белграде

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 764 0

Неизвестные молодые люди украли у нее сумку с продуктами.

Что известно о нападении на мать Вучича

Фото: © РИА Новости/Олег Иванов

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Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила о нападении на мать бывшего президента Сербии, главы движения Александра Вучича, в Белграде. Об этом пишет Informer.

«Мать Вучича, Ангелина, подверглась нападению сразу после голосования», — говорится в сообщении издания.

Нападение на женщину произошло возле избирательного участка. Несколько молодых людей оскорбили женщину и забрали у нее сумку с продуктами, которую она несла с собой.

О произошедшем сообщили в полицию. Обстоятельства инцидента и личности возможных участников будут установлены в рамках проверки.

В этот день в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Для голосования открыты более восьми тысяч участков.

В выборах участвуют 19 политических сил, которые претендуют на 250 мест в однопалатном парламенте. Основная борьба развернулась между Сербской прогрессивной партией и «Студенческим списком», объединяющим молодежь, выступающую за изменения в стране.

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