«Моя борода лучше, он проиграл»: Милонов нанес ответный «удар» Шнурову

Депутат Госдумы Виталий Милонов ввязался в заочную перепалку с лидером рок-группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Народный избранник рассказал Пятому каналу, что изначально не ожидал, что рок-музыкант отреагирует на то, что Милонов назвал ранее его творчество «отрыжкой пивника».

Однако, по словам депутата, он разочарован ответом Шнура.

— Мы говорим о явлениях социальных, а он переходит на личности, — посетовал депутат.

Милонов сказал, что если Шнуров желает провести баттл, то он готов встретиться в каком-нибудь замке и «сразиться на мечах или на лошадях в латах».

— Он завидует, что у меня нормальная борода, как у нормального мужика, а у него нет. Но надо же говорить о том, что мы хотим хорошего сделать для нашей страны, а не меряться: у кого борода хорошая, у кого — плохая. Он все равно проиграет, он уже проиграл — моя борода лучше, — уверен депутат.

Но вскоре и это заявление не осталось без внимания рок-музыканта. Он разместил в Instagram свой ответ, как всегда, в стихотворной форме.

— Считая нас за дураков и ванек,

Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.

Уже и рэп читает наш избранник,

И предлагает драться на мечах.

Толковый парень это сразу видно, — написал Шнуров.

Instagram @shnurovs

Заочная перепалка между петербуржцами началась с того, что Милонов назвал творчество Шнурова «отрыжкой пивника». На это лидер группы «Ленинград» в рифме упомянул «рыжую бороду» депутата.