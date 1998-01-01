«Моя борода лучше, он проиграл»: Милонов нанес ответный «удар» Шнурову

, 22:22 Эксклюзивное интервью 69

Но лидер группировки «Ленинград» не дремлет — в новом стихотворении про депутата Госдумы он говорит, что того «распетушило».

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина, Пятый канал

Депутат Госдумы Виталий Милонов ввязался в заочную перепалку с лидером рок-группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Народный избранник рассказал Пятому каналу, что изначально не ожидал, что рок-музыкант отреагирует на то, что Милонов назвал ранее его творчество «отрыжкой пивника».

Однако, по словам депутата, он разочарован ответом Шнура.

— Мы говорим о явлениях социальных, а он переходит на личности, — посетовал депутат.

Милонов сказал, что если Шнуров желает провести баттл, то он готов встретиться в каком-нибудь замке и «сразиться на мечах или на лошадях в латах».

 — Он завидует, что у меня нормальная борода, как у нормального мужика, а у него нет. Но надо же говорить о том, что мы хотим хорошего сделать для нашей страны, а не меряться: у кого борода хорошая, у кого — плохая. Он все равно проиграет, он уже проиграл — моя борода лучше, — уверен депутат.

Но вскоре и это заявление не осталось без внимания рок-музыканта. Он разместил в Instagram свой ответ, как всегда, в стихотворной форме.

— Считая нас за дураков и ванек,

Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.

Уже и рэп читает наш избранник,

И предлагает драться на мечах.

Толковый парень это сразу видно, — написал Шнуров.

Instagram @shnurovs

Заочная перепалка между петербуржцами началась с того, что Милонов назвал творчество Шнурова «отрыжкой пивника». На это лидер группы «Ленинград» в рифме упомянул «рыжую бороду» депутата.

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