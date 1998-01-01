Маккензи Таттл станет самой богатой женщиной планеты

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После развода экс-супруге владельца богатейшей интернет-корпорации Amazon Джеффа Безоса достанется половина всего нажитого состояния.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Стала известна причина развода самого богатого человека в мире. Оказывается, супруга поймала Безоса на измене, обнаружив эротическую переписку и откровенные фотографии соперницы. Это 49-летняя Лора Санчес, жена влиятельного голливудского агента.

Скоро год, как Безос дарит ей дорогие подарки, возит на личном самолете на лучшие курорты и называет «любовью всей жизни». «Двойная жизнь» дорого обойдется 54-летнему главе Amazon: после развода и раздела имущества он лишится половины состояния.

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса оценивается в 137 миллиардов долларов США, сама компания Amazon стоит около 800 миллиардов долларов. Пока неизвестно был ли в свое время подписан брачный контракт между Джеффом Безосом и Маккензи Таттл, но специалисты с самого начала были уверены, что если данного соглашения нет, то при разделе имущества жена миллиардера получит половину. В четверг, 10 января, новостной портал Ти-эм-зи сообщил, что пара подала на развод в штате Вашингтон, а там, по местным законам, в случае расторжения брака все совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. 

Ранее Пятый канал сообщал, что Amazon стала самой дорогой компанией в мире.

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