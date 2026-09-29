Не в ущерб себе: какую сумму безопасно направлять родным

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Регулярная поддержка близких может стать дополнительной нагрузкой на бюджет, если не учитывать обязательные траты и размер накоплений.

Какую сумму безопасно направлять на помощь родным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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При доходе 60 тысяч рублей безопасная сумма помощи близким — до двух тысяч

Размер регулярной финансовой помощи близким должен зависеть от дохода, обязательных расходов и наличия накоплений. При зарплате 60 тысяч рублей безопасная сумма может составлять до двух тысяч рублей в месяц. Об этом Газета.ру рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.

По словам специалиста, обычно на поддержку родственников стоит направлять 5–10% чистого дохода после оплаты обязательных расходов и формирования финансовой подушки. При стабильном заработке, отсутствии кредитов и наличии накоплений долю можно увеличить до 10–15%.

Эксперт отметил, что при доходе 60 тысяч рублей большая часть средств может уходить на основные расходы, а еще несколько тысяч рублей желательно откладывать в резерв. В такой ситуации возможность регулярно помогать близким ограничена.

При зарплате 100 тысяч рублей, по расчетам Бахтина, после обязательных трат и пополнения накоплений на помощь родственникам можно выделять около пяти-десяти тысяч рублей. При доходе 150 тысяч рублей эта сумма может составить 10–20 тысяч рублей.

Если значительную часть дохода занимает ипотека или другие кредиты, размер помощи следует сократить. При высокой долговой нагрузке эксперт рекомендует временно отказаться от регулярных переводов.

Бахтин подчеркнул, что помощь родственникам не должна приводить к долгам, расходованию финансовой подушки или отказу от собственных важных целей. Чтобы избежать разногласий, он посоветовал заранее определить сумму, которую человек сможет выделять без ущерба для своего бюджета.

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