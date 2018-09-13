После обнаружения дырки в ракете «Союз» все этапы сборки снимают на видео

Корпорация «Энергия» установила видеонаблюдение на всех участках производства космических кораблей «Союз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. К подобным мерам в компании пришлось прибегнуть после обнаружения преднамеренно просверленного отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09».

— На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена еще на трех участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения, — цитирует агентство представителя компании.

По словам источника, внутренняя проверка по архивным видеосъемкам дала отрицательный результат — факт повреждения космического аппарата в процессе сборки не был доказан. Однако руководство РКК «Энергия» решило перестраховаться, поэтому на предприятии были установлены дополнительные системы видеонаблюдения.

Микротрещину в бортовом отсеке выявили в ночь на 30 августа, тогда было зафиксировано падение давления на пристыкованном к МКС аппарате.

Ранее Пятый канал сообщал, что ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В». Запуск производился с космодрома «Восточный».