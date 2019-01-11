Российским военным хотят разрешить сбивать пассажирские самолеты

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Открывать огонь по нарушителю воздушной границы будут при угрозе преднамеренного крушения, способного вызвать массовую гибель людей, экологическую катастрофу или повреждение стратегического объекта.

Фото: www.globallookpress.com

Минобороны разработало проект постановления правительства, который позволит сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие границу РФ. Это необходимо для того, чтобы предотвратить теракты, связанные с угонами воздушных судов. Подобная практика существует в большинстве стран мира.

Действующее постановления правительства запрещает сбивать самолеты-нарушители границы, если есть информация о пассажирах на борту. При этом может возникнуть ситуация, когда крушение лайнера вызовет массовую гибель людей, экологическую катастрофу или повредит стратегически важный объект. Новый документ должен устранить эти противоречия. По информации «Известий», сейчас он находится на стадии межведомственных согласований.

Ранее Пятый канал сообщал, что для российских военных создадут индивидуальные системы «свой-чужой».

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