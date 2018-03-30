Индивидуальные системы «свой-чужой» создадут для российских военных

, 10:59 27

Перспективную разработку для боевой экипировки «Ратник» завершат в ходе госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.

Фото: www.globallookpress.com

Новую боевую экипировку для российских военнослужащих оснастят системой распознавания «свой-чужой», сообщили Интерфаксу в «Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ).

По словам гендиректора предприятия Альберта Бакова, сейчас дорабатываются «умные очки», которые станут основой для инновационной системы. Он отметил, что подобный функционал является новинкой, поэтому возникает много вопросов о требованиях к системе.

— Работы по совершенствованию электронных очков продолжаются. Сейчас мы ждем от заказчика уточнения по некоторым позициям, после чего займемся их практической реализацией. Работа идет без срывов, в плановом порядке, — заявил Баков.

Система «свой-чужой» предназначена для распознавания целей и избегания «дружеского огня». Сейчас эта технология применяется в военной авиации, планируется ее внедрение в бронетехнику. Разработка новой боевой экипировки «Ратник» должна завершиться в рамках новой госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.

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