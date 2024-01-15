Чем больше живот, тем меньше мозг?

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Игорь Рязов
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Британские нейрологи установили связь между лишним весом и количеством серого вещества человека.

Чем больше живот, тем меньше мозг?

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

Исследователи британского университета Лабфоро выяснили, что у страдающих ожирением людей наблюдается уменьшение объема головного мозга. Выводы ученых опубликованы в журнале Neurology.

Согласно докладу, лишний вес связан с сокращением серого вещества в таких отделах, как хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и прилежащее ядро. Уменьшение количества нейронов и глиальных клеток влияет на память и может привести к деменции.

По мнению ученых, зависимость между мозгом и ожирением может устанавливаться через кровеносную систему, однако отчетливая связь пока точно не выявлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о канадских диетологах, которые завили, что жирная пища продлевает жизнь.

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