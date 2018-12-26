Канадские диетологи: Жирная пища продлевает жизнь

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Ученые развеяли популярный миф о полезных продуктах.

Фото: globallookpress.com

Ученые канадского Университета МакМастера опубликовали исследование о пользе жирной пищи для сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «360».

Диетологи утверждают, что долголетию способствуют продукты с высоким содержание жиров, молоко и мясо. К такому выводу авторы пришли в ходе исследования, в котором приняли участие более 200 тысяч человек из более чем 50 стран.

Выяснилось, что обилие молочных продуктов и мяса в сочетании с овощами и фруктами в рационе предотвращало развитие смертельно опасных заболеваний сердца.

Ранее Пятый канал рассказывал о продуктах, которые можно есть по ночам и не толстеть.

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