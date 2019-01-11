Малахову — 47: Как телеведущего поздравили российские звезды

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Киркоров, Басков, Шаляпин и Распутина передали свои поздравления имениннику.

Фото: Instagram @malakhov007

Андрею Малахову исполнилось 47 лет — 11 января певцы и актеры поздравили российского шоумена с праздником.

Певец Николай Басков вспомнил о профессиональной деятельности Малахова, по его мнению, Андрей поднимает в своих шоу важные темы. Слова Николая цитирует teleprogramma.pro.

— Он ведет такие программы, в которых обсуждает проблемы и разные сложные жизненные ситуации. И часто является, я бы сказал, судьей, помогая людям выбрать правильную дорогу в будущем. Поэтому, у него, как у одного из ярчайших, главных ведущих нашей страны, непростая миссия. Я желаю ему оставаться на коне, — сказал исполнитель.

Соисполнитель Баскова по скандальной «Ибице», певец Филипп Киркоров поздравил Малахова в Instagram от всей семьи.

 
 
 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, дорогой наш, любимый Крестный @malakhov007! Будь счастлив! С любовью, КИРКОРОВЫ! 🕺🏻💐🙌

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Артист Прохор Шаляпин вобще назвал именинника «лучшим ведущим в стране».

— Я поздравляю самого лучшего ведущего в нашей стране с днем рождения! Желаю ему только побед, дальнейших свершений. Конечно же, крепкого здоровья, такой же выдержки, которая у него присутствует. Чтобы он возглавлял этот Олимп еще долгие годы, — передал Шаляпин.

Кроме этого Малахова поздравили: Виталина Цымбалюк-Романовская, Анна Калашникова, Вячеслав Манучаров и Маша Распутина.

Ранее Пятый канал рассказал о тревожных слухах: Малахов выложил в Instagram фото из больницы.

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