Андрею Малахову исполнилось 47 лет — 11 января певцы и актеры поздравили российского шоумена с праздником.
Певец Николай Басков вспомнил о профессиональной деятельности Малахова, по его мнению, Андрей поднимает в своих шоу важные темы. Слова Николая цитирует teleprogramma.pro.
Соисполнитель Баскова по скандальной «Ибице», певец Филипп Киркоров поздравил Малахова в Instagram от всей семьи.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, дорогой наш, любимый Крестный @malakhov007! Будь счастлив! С любовью, КИРКОРОВЫ! 🕺🏻💐🙌
Артист Прохор Шаляпин вобще назвал именинника «лучшим ведущим в стране».
Кроме этого Малахова поздравили: Виталина Цымбалюк-Романовская, Анна Калашникова, Вячеслав Манучаров и Маша Распутина.
Ранее Пятый канал рассказал о тревожных слухах: Малахов выложил в Instagram фото из больницы.