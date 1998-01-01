Цыганова: «Я иногда с ужасом смотрю на своих коллег и думаю: вам уже лет сколько?»

Певица Вика Цыганова вместе с мужем, поэтом и продюсером Вадимом, взяла под опеку двух девочек-близнецов. У одной из сестер ДЦП, но звездную пару не пугают никакие трудности. О своем решении супруги рассказали программе Пятого канала «Светская хроника».

Все песни Вики Цыгановой о родине, русской природе и о семейных ценностях. Но своих детей у пары, которая вместе уже 30 лет, нет. Сейчас певица живет в своем трехэтажном доме за городом вместе с мужем и мамой. Не хватает только детского смеха.

Много внимания уделяет благотворительности. На свой недавний юбилейный концерт Вика пригласила спеть особенных детей. Это было настолько трогательно, что зрители плакали. Именно во время этого выступления певице приглянулись две талантливые девочки-близняшки. Симпатия оказалась взаимной.

— Это было выше всяких похвал! Такой концерт, который невозможно забыть. Вика Цыганова очень красиво поет. Я ее когда слушаю, хочется улыбаться, восхищаться ее талантом, — рассказывает одна из девочек.

— Мне очень понравилось. Впечатления просто вау! Мне бы хотелось еще спеть с ней. Она очень красиво поет, это незабываемое зрелище, — дополняет вторая.

Вика подчеркивает, что у детей есть родители, но материальная поддержка, которую может дать артистка, им не помешает.

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Артистка обрела настоящее женское призвание — смогла стать не только надежной опорой для мужа, но и хозяйкой большого дома. Путь к семейной гармонии был нелегким. Инициатором брака стала именно она, хотя ответственность за важный шаг, как правило, берет мужчина. И настояла — отношения нужно оформить не только в ЗАГСе, но и обвенчаться.

— Я его не уговаривала. Он сразу согласился. Но в силу собственной безалаберности, глупости, молодости и какой-то безответственности, мы приезжали с гастролей и не являлись. Потому что на венчание туда надо было рано прийти, а мы могли спать до обеда, — вспоминает артистка.

Сцена — не единственное дело Вики Цыгановой. Она осваивает карьеру дизайнера: шьет женскую одежду и участвует в показах. Предпочтение отдает изделиям из меха. Родившись в Хабаровске с его суровым климатом, в своих коллекциях певица вдохновляется красотой русской зимы и как никто знает, что такое теплая и комфортная одежда.

— К меху у меня отношение трепетное. Я люблю мех. Для меня мех — это связь с домом, потому что я всегда в гастролях, всегда в поездке. Иногда затоскуешь, как-то холодно, а мех он всегда греет.

Вика называет себя преемницей Вячеслава Зайцева и создает вещи в классическом русском стиле.

— Я раньше предлагала людям быть красивыми, они отказались. Поэтому теперь я сама наряжаюсь и никого не одеваю. Но это, конечно, шутка. Я предлагала многим нашим оперным дивам выглядеть не только попсово.

Из-за отсутствия внимания со стороны коллег по шоу-бизнесу Вика не переживает — она сама осознанно ушла из телевизора. Редко соглашается на интервью.

— Я иногда с ужасом смотрю на своих коллег и думаю: вам уже лет сколько, пенсионного возраста люди. Неужели нет понимания, что на вас смотрят дети?

Вика Цыганова на сцене 30 лет. На юбилейный концерт приехали поклонники со всей страны. Они буквально завалили артистку цветами. И дали понять — ее творчество, как и главные нравственные ценности, вне времени.

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