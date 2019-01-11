Российские пользователи отметили поразительное сходство главной героини нового сериала Netflix c Аллой Пугачевой, пишут «Известия».
Актриса Наташа Лионн играет рыжеволосую девушку, которая очень напоминает российскую певицу в молодости. Сюжет сериала повествует о героине, которая каждый день сталкивается со смертью, после чего просыпается в предыдущем дне.
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what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4— satan in a bathrobe 🍸 (@Cooffeeee_) 10 января 2019 г.
Премьера «Матрешки» намечена на 1 февраля 2019 года.
Ранее Пятый канал рассказывал об опасном флешмобе зрителей, посмотревших хоррор «Птичий короб» от Netflix.