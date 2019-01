Российские пользователи отметили поразительное сходство главной героини нового сериала Netflix c Аллой Пугачевой, пишут «Известия».

Актриса Наташа Лионн играет рыжеволосую девушку, которая очень напоминает российскую певицу в молодости. Сюжет сериала повествует о героине, которая каждый день сталкивается со смертью, после чего просыпается в предыдущем дне.

— Опа, на Нетфликсе покажут «День сурка» про Пугачеву , — отметил один из пользователей в Twitter.

— Нетфликс выпустил трейлер фильма Russian Doll, и там в главной роли практически Пугачева. И она все время помирает , — отметил другой.

what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4