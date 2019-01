Создатели хоррора «Птичий короб» призвали фанатов отказаться от опасного флешмоба

В США набирает обороты опасный флешмоб. После просмотра фильма ужасов «Птичий короб» от Netflix зрители начали подражать его героям. Люди завязывают глаза и выходят на улицу.

Создатели хоррора призвали фанатов не копировать персонажей.

— Пожалуйста, не причиняйте себе вред этим челленджем. Мы не знаем, откуда это пошло, мы ценим вашу любовь, но, девочки и мальчики, не попадите в больницу из-за мемов! — говорится в сообщении Netflix в Twitter.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.