Создатели хоррора «Птичий короб» призвали фанатов отказаться от опасного флешмоба

В США набирает обороты опасный флешмоб. После просмотра фильма ужасов «Птичий короб» от Netflix зрители начали подражать его героям. Люди завязывают глаза и выходят на улицу.

Создатели хоррора призвали фанатов не копировать персонажей.

— Пожалуйста, не причиняйте себе вред этим челленджем. Мы не знаем, откуда это пошло, мы ценим вашу любовь, но, девочки и мальчики, не попадите в больницу из-за мемов! — говорится в сообщении Netflix в Twitter.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) 2 января 2019 г.

Речь идет о так называемом BirdBoxChallenge, в котором американцы пародируют героев «Птичьего короба» — что-нибудь делают с завязанными глазами. Так в одном из опубликованных роликов молодой отец завязал глаза себе и своим маленьким детям и попытался пробежаться по гостинной, в результате чего его ребенок ударился головой об стену.

Флешмоб поддержали даже спортсмены-фигуристы и вслепую выполнили сложные пируэты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joey Millet (@fscoach_joey) 28 Дек 2018 в 1:26 PST

Многие шутливо отреагировали на призывы Netflix:

— Не могу прочитать, что вы написали, — отметил пользователь Twitter, намекая на повязку на своих глазах.

Сюжет хоррора повествует о неизвестном ранее вирусе из Европы, который поразил США. Некая сущность вынуждает совершить самоубийство любого, кто увидел ее своими глазами.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Нью-Йорка, который принял взрыв на трансформаторной подстанции за атаку пришельцев.