Создатели хоррора «Птичий короб» призвали фанатов отказаться от опасного флешмоба

, 10:23 Видео 28

После просмотра ужастика с Сандрой Баллок зрители завязывают глаза и выходят на улицу.

Фото, видео: Twitter @jaybizniss, @momogotfans

В США набирает обороты опасный флешмоб. После просмотра фильма ужасов «Птичий короб» от Netflix зрители начали подражать его героям. Люди завязывают глаза и выходят на улицу.

Создатели хоррора призвали фанатов не копировать персонажей.

— Пожалуйста, не причиняйте себе вред этим челленджем. Мы не знаем, откуда это пошло, мы ценим вашу любовь, но, девочки и мальчики, не попадите в больницу из-за мемов! — говорится в сообщении Netflix в Twitter.

Речь идет о так называемом BirdBoxChallenge, в котором американцы пародируют героев «Птичьего короба» — что-нибудь делают с завязанными глазами. Так в одном из опубликованных роликов молодой отец завязал глаза себе и своим маленьким детям и попытался пробежаться по гостинной, в результате чего его ребенок ударился головой об стену.

Флешмоб поддержали даже спортсмены-фигуристы и вслепую выполнили сложные пируэты.

 
 
 
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Публикация от Joey Millet (@fscoach_joey)

Многие шутливо отреагировали на призывы Netflix:

— Не могу прочитать, что вы написали, — отметил пользователь Twitter, намекая на повязку на своих глазах.

Сюжет хоррора повествует о неизвестном ранее вирусе из Европы, который поразил США. Некая сущность вынуждает совершить самоубийство любого, кто увидел ее своими глазами.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Нью-Йорка, который принял взрыв на трансформаторной подстанции за атаку пришельцев.

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