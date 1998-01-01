Видео: Шесть машин и маршрутка столкнулись во Владивостоке: 16 пострадавших

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По словам очевидцев, у водителя Toyota Crown случился приступ эпилепсии за рулем. Момент аварии попал на видео.

Фото, видео: YouTube / newsvlru, primamedia.ru

Массовое ДТП с участием шести легковых автомобилей и маршрутки произошло вечером в пятницу, 11 января, во Владивостоке. По данным оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях, в городские больницы доставлены 14 человек, один из них в тяжелом состоянии, еще двое обратились к медикам на месте. Среди пострадавших двое детей. Для оказания помощи были задействованы шесть бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.

Авария произошла на улице Некрасова, недалеко от выезда на Золотой мост. Сам момент сняла камера наблюдения. По словам очевидцев, которые приводит интернет-портал VL.RU, у водителя Toyota Crown случился приступ эпилепсии за рулем, и он протаранил Toyota Land Cruiser 200, Lexus lS460, Mazda Axela, Toyota Corolla и маршрутную «Газель» № 38, которая в результате удара перевернулась. Сам мужчина отрицает, что ему стало плохо и говорит, что просто отвлекся. Кроме того сообщается, что у него нет полиса ОСАГО. По данным издания, водитель микроавтобус опрокинулся на левый бок, водитель получил серьезную травму — ему грозит ампутация руки.

На месте происшествия работают спасатели и полиция, движение от фуникулера до въезда на Золотой мост частично перекрыто.

Ранее Пятый канал рассказывал об аварии в Коми — под Сыктывкаром столкнулись автобус и лесовоз. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей.

Видео: Шесть машин и маршрутка столкнулись во Владивостоке: 16 пострадавших

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