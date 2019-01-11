Главный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова похищен в Москве

В четверг, 10 января, в московский ресторан «Базилик», который украинский криминальный авторитет Юрий Василенко — главный фигурант по делу об убийстве в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — использовал в качестве собственного офиса, ворвались неизвестные и приказали ему идти с ними, пишет Росбалт.

Уже на улице Василенко пытался бежать, в него стали стрелять и раненого погрузили в машину и увезли. Стоит отметить, что другие подозреваемые в «киевской операции» ранее были убиты, либо исчезли.

В квартире, которую Юрий Василенко снимал, провели обыск. В ней обнаружили снайперские винтовки, взрывчатку и оружие, сообщает URA.RU.

Следователи сейчас проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила Пятому каналу старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Ранее Пятый канал сообщил, что оперная певица Мария Максакова рассказала о тяжелом периоде в семейной жизни с Вороненковым.