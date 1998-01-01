В МИД РФ рассказали о поисках захваченных пиратами российских моряков

Компании-судовладельцу Mediterranean Shipping Company (MSC) до сих пор не удалось выйти на связь с пиратами, захватившими в плен шестерых российских моряков с принадлежащего ей судна Mandy. Об этом сообщил в пятницу, 11 января, начальник отдела Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Граждане России были похищены в Гвинейском заливе 2 января.

— За прошедшие дни представителям судовладельца не удалось вступить в контакт с пиратами и дополнительной информацией о заложниках они по-прежнему не располагают, — сказал Зайцев.

По его словам, дипломаты российских посольств в столицах Нигерии и Бенина Абурдже и Котону находятся на постоянной связи с судовладельцами и властями обеих стран, а также Нигерийским агентством по морской безопасности, ВМС и Бенинской республиканской полицией.

— Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их скорейшему освобождению, — заключил Зайцев.

Как сообщалось ранее, нападение на контейнеровоз «MSC Mandу», произошло 2 января у берегов Бенина. На борту шедшего под панамским флагом судна находился экипаж из 24 человек — почти все граждане России. Пираты захватили шестерых из них, включая капитана Андрея Иванова. Их дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.