В МИД РФ рассказали о поисках захваченных пиратами российских моряков

, 19:22 Интервью 59

Дипломаты находятся на постоянной связи с судовладельцем, а также с правоохранителями и ВМС Нигерии и Бенина.

Фото, видео: globallookpress.com, МИД РФ

Компании-судовладельцу Mediterranean Shipping Company (MSC) до сих пор не удалось выйти на связь с пиратами, захватившими в плен шестерых российских моряков с принадлежащего ей судна Mandy. Об этом сообщил в пятницу, 11 января, начальник отдела Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Граждане России были похищены в Гвинейском заливе 2 января.

— За прошедшие дни представителям судовладельца не удалось вступить в контакт с пиратами и дополнительной информацией о заложниках они по-прежнему не располагают, — сказал Зайцев.

По его словам, дипломаты российских посольств в столицах Нигерии и Бенина Абурдже и Котону находятся на постоянной связи с судовладельцами и властями обеих стран, а также Нигерийским агентством по морской безопасности, ВМС и Бенинской республиканской полицией.

— Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их скорейшему освобождению, — заключил Зайцев.

Как сообщалось ранее, нападение на контейнеровоз «MSC Mandу», произошло 2 января у берегов Бенина. На борту шедшего под панамским флагом судна находился экипаж из 24 человек — почти все граждане России. Пираты захватили шестерых из них, включая капитана Андрея Иванова. Их дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.

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