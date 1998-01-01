Биатлонист Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира. Соревнования состоялись 11 января в немецком городе Оберхофе. Об этом сообщает ТАСС.

26-летний спортсмен преодолел десятикилометровую дистанцию без единого промаха. На 25 секунд от российского биатлониста отстал норвежский лыжник Йоханнес Бе. Третьим финишировал спортсмен из Швеции — Себастьян Самуэльссон.

Александр Логинов впервые завоевал золото на этапе Кубка мира в индивидуальном зачете. Россиянин отметил, что доволен своим результатом, однако не привык бурно выражать эмоции.

— Ничего особенного не чувствую. Я такой человек, который празднует победу в себе, в душе, — объяснил биатлонист.

Ранее Пятый канал сообщал, что норвежский спортсмен оскорбил российских лыжников.