Трое боевиков уничтожены в Махачкале, 11 января. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

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Неизвестные мужчины, ехавшие на автомобиле ВАЗ 2107 по трассе «Кавказ», попытались напасть на сотрудников ДПС на участке Кизилюрт-Махачкала. Правоохранители начали преследование злоумышленников. Их автомобиль был замечен недалеко от селения Агачаул. На требование остановиться, сложить оружие и сдаться властям, они открыли огонь из автоматов. В ходе преследования боевики были ликвидированы.

В их машине обнаружили боеприпасы, два автомата и пистолет.

Никто из правоохранителей или гражданских лиц не пострадал.

В данный момент силовики проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также устанавливается возможная связь боевиков к другим преступлениям.