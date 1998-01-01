Названо точное число потерь советских войск при прорыве блокады Ленинграда

В своей книге «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра» историк Вячеслав Мосунов впервые привел полную информацию о потерях советских войск. По словам автора, ранее не было подсчитано точное число жертв тех боев. Потери оценивали в 115 тысяч, однако эта цифра была приблизительной.

В пятницу, 11 января, историк публично представил новую книгу. Архивные исследования Мосунова показали, в ходе ожесточенных боев под Ленинградом и далее во время наступательной операции в январе 1943 года 170 тысяч советских солдат были убиты, ранены или пропали без вести.

Немало потерь понес и противник. Только в период с 12 января, когда началась операция «Искра», и по 10 марта 1943-го советские войска уничтожили около 34 тысяч гитлеровцев. Это почти весь 26-й немецкий корпус. Именно он удерживал южный берег Ладоги, где был осуществлен прорыв блокады Ленинграда.

В результате операции «Искра» блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 силами войск Ленинградского и Волховского фронтов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в преддверии памятной даты жители Петербурга смогут получить на почте и в отделениях Сбербанка «Ленточки ленинградской победы».