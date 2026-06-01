Американская журналистка Оуэнс: Москва — красивый и чистый город

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, посетившая Москву, восхитилась российской столицей. Впечатлениями она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Американка опубликовала снимки ночного города, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.

«Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва — невероятно красивый город. <…> Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают (западные. — Прим. ред.) СМИ», — отметила Оуэнс.

Она также добавила, что начала осознавать, с чем связана паника, крики и ложь о «российском сговоре» среди «говорящих голов» в Штатах, когда какая-то публичная личность посещает нашу страну.

Журналистка заметила, что подобное поведение напоминает аллегорию пещеры у Платона (мысленный философский эксперимент, объясняющий разницу между реальностью и иллюзией).

