«Просто шокирует»: журналистка из США восхитилась Москвой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 58 0

После того, как она побывала в российской столице, начала понимать, почему у американских «говорящих голов» подобные поездки вызывают панику.

Американская журналистка о Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская журналистка Оуэнс: Москва — красивый и чистый город

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, посетившая Москву, восхитилась российской столицей. Впечатлениями она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Американка опубликовала снимки ночного города, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.

«Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва — невероятно красивый город. <…> Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают (западные. — Прим. ред.) СМИ», — отметила Оуэнс.

Она также добавила, что начала осознавать, с чем связана паника, крики и ложь о «российском сговоре» среди «говорящих голов» в Штатах, когда какая-то публичная личность посещает нашу страну.

Журналистка заметила, что подобное поведение напоминает аллегорию пещеры у Платона (мысленный философский эксперимент, объясняющий разницу между реальностью и иллюзией).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что представители НАТО стали организовывать встречи с режиссерами, продюсерами, сценаристами, писателями и предлагать им сотрудничество. Это может возвратить Запад на несколько десятилетий назад, в годы холодной войны, когда был настоящий рассвет «клюквы» о России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Оружие на основе ИИ: США собираются отправить боевых роботов на Украину
10:43
Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО
10:30
Сосуды не простят: какие привычки повышают риск инсульта
10:28
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
10:14
Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
10:12
Хакеры взломали президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*

Сейчас читают

Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
Блогер Артем Чекалин просит об отмене приговора
Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео