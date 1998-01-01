В Татарстане в субботу, 12 января, стартует Неделя Звезд Хоккея-2019. Спортивный праздник, на котором лучшие игроки КХЛ, МХЛ и ЖХЛ под руководством звездных тренеров выяснят, кто сильнее — Восток или Запад, в этом году проходит в десятый раз. С 2009 года Неделя Звезд Хоккея дважды проходила в Москве, принимали эстафету праздника Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи, Уфа, Астана. В этом году мероприятие проходит в Татарстане сразу в трех городах: Нижнекамске, Казани и Альметьевске.

В пятницу, 11 января, накануне десятого матча Кубка Вызова, который даст старт празднику хоккея, команды сборных МХЛ Востока и Запада провели решающие тренировки.

В Нижнекамск съехались лучшие из молодежки. В Сборную Востока вошли такие игроки, как: Саян Данияр («Снежные Барсы»), Кирилл Кожевников («Мамонты Югры»), Даниил Лапин («Сибирские Снайперы») и Андрей Гришаков («Ладья»), вратарская связка — Владимир Галкин («Авто») и Адель Минегалиев («Спутник»).

За Запад выступать будут хорошо показавшие себя ранее Антон Васильев и Антон Назаревич («Динамо СПб»), Донат Стальнов («Чайки») и Амир Гараев («Капитан»), на воротах Никита Лысенков («СКА-1946») и Всеволод Скотников («Красная Армия»).

Кубок Вызова пройдет на «Нефтехим-Арене». По итогам встречи четыре лучших игрока МХЛ примут участие в Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ в Казани 19-го и 20 января.

Ранее Пятый канал сообщал, что голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ.