Трамп снова хвастается: Жители США сэкономили на лекарствах $ 26 миллиардов

Американцы менее чем за два года сэкономили на лекарствах 26 миллиардов долларов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. О том, какие результаты принесла его политика по снижению цен в сфере фармацевтики, Трамп написал на своей странице в Twitter.

— За первые 19 месяцев моего руководства американцы сэкономили 26 миллиардов на рецептурных лекарствах. Наша политика по выведению более дешевых дженериков на рынок работает! — сообщил глава США в социальной сети.

Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century. During the first 19 months of my Administration, Americans saved $26 Billion on prescription drugs. Our policies to get cheaper generic drugs to market are working!