Назван гонорар Милоша Биковича за съемочный день

Диана Кулманакова
Проекты актер выбирает по нескольким критериям.

Сколько получают зарплату актеры в России за съемочный день

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Милош Бикович может получить за съемочный день до двух миллионов рублей

За одну съемочную смену в России актер Милош Бикович получает оплату в размере до двух миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в сфере кино.

Озвученная сумма выплачивается артисту за стандартный рабочий день, продолжительность которого составляет 12 часов.

При этом формат проекта — будь то полнометражная картина для больших экранов или телевизионный сериал — на итоговую ставку исполнителя практически не влияет.

Из-за крайне плотной загруженности графики Милоша расписаны более чем на полтора года вперед — вплоть до завершения 2026 года.

Пригласить артиста в новый проект можно лишь при условии, что работа начнется минимум через шесть месяцев после обсуждения предложения.

Представители Биковича при выборе предложений делают ставку на масштабные полнометражные ленты и качественные многосерийные проекты. Ключевым критерием здесь выступает не только бюджет, но и профессиональный уровень творческой группы.

Сам актер ранее заявлял, что его интересует прежде всего художественная ценность сценария.

Милош Бикович, получивший паспорт гражданина РФ три года назад, известен зрителю по таким кассовым хитам, как «Холоп», «Вызов» и «Балканский рубеж», а также успешным сериалам «Магомаев» и «Отель Элеон».

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео