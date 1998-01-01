Трамп приписал победу над ИГ* себе, забыв о союзниках

Дональд Трамп заявил о победе над боевиками запрещенной группировки «Исламское государство»* в Сирии. И отдал приказ — вывести американские войска из арабской республики.

Президент США по этому поводу записал видеообращение, в котором традиционно говорил о своих заслугах. И даже не упомянул, что операции против террористов проводились совместно с союзниками.

— Мы победили ИГ*. Мы разбили их, нанесли сокрушительное поражение. Мы отбили землю и теперь настало время нашим солдатам возвращаться домой, — заявил Трамп.

Но вот главные союзники Штатов — англичане усомнились в окончательной победе над террористами. В Великобритании считают, что до разгрома «Исламского государства»* еще далеко. Тем более, что накануне, 19 декабря, разведка обнаружила лагеря террористов в Африке.

Решение Дональда Трампа стало шоком для сенаторов и конгрессменов, причем, даже сторонников Трампа. Так республиканец Линдси Грэм заявил, что вывод войск из Сирии будет — «огромной ошибкой в стиле Обамы». Несколько сенаторов уже написали письма Трампу с просьбой отменить решение.

Как ранее сообщал Пятый канал, в ноябре в интервью газете The Washington Post Дональд Трамп высказал сомнение в целесообразности присутствия американских солдат на Ближнем Востоке, поскольку, по его словам, нефть больше не играет решающей роли в политике США.

* организация запрещена в России