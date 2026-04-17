Губернатор Оренбургской области рассказал о состоянии пострадавших полицейских

Состояние двух полицейских, пострадавших 16 апреля в Аккермановке, улучшилось. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона уточнил, что третьего раненого пришлось срочно перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи.

«Держу ситуацию на личном контроле», — написал Евгений Солнцев.

Также он добавил, что с семьей погибшего полицейского уже связались.

В четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка произошла стрельба. По информации МВД, сотрудники полиции пытались задержать мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Злоумышленник открыл огонь. В результате погиб старший лейтенант Никита Гнусин. В этот день у него был день рождения. Ему исполнилось 28 лет. Он служил в полиции больше четырех лет. У него остался маленький сын.

Правоохранители обнаружили машину, на которой скрылся мужчина, стрелявший в полицейских. Однако задержать преступника не удалось. Его розыск продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.