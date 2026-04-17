Чуть не спустилась в метро: актриса Алла Сигалова рассказала, как пережила проблемы со связью

Алла Сигалова чуть было не спустилась в метро из-за проблем со связью

Многие российские знаменитости не пользуются общественным транспортом. Они боятся привлечь к себе внимание и создать лишнюю суматоху. Заслуженная артистка РФ, режиссер и актриса Алла Сигалова — не исключение. Однако недавно она была готова спуститься в метро. Об этом случае Алла Сигалова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

«Когда недавно было плохо со связью, то у меня было ощущение, что пора идти в метро», — поделилась Алла Сигалова.

Заслуженная артистка РФ добавила, что, к счастью, за ней вовремя приехали. Так ей не пришлось предпринимать радикальных мер.

Также на красной дорожке ММКФ появилась актриса театра и кино Елена Захарова. В разговоре с корреспондентом 5-tv.ru она заявила, что, по ее мнению, в России делают хорошее кино. Знаменитость отметила: наши картины она всегда считала лучшими. Разве что в 1990-е, когда в стране начался кризис, и на первый план вышли новые проблемы общества, у индустрии наступили «тяжелые годы»

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.