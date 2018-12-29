Брата Меган Маркл отправили в вытрезвитель

Новый член королевской семьи герцогиня Сассекская Меган Маркл не раз вызывала недовольство публики. Под пристальным вниманием общества находится не только сама супруга принца Гарри, но и ее родственники, поведение которых сказывается на имидже монаршей особы.

В Букингемском дворце грозит разразиться новый скандал: полиция отправила брата Меган Маркл в вытрезвитель. Томас Маркл-младший в подпитии сел за руль в штате Орегон, США. Остановившие его сотрудники правоохранительных органов провели тест, в ходе которого установили «очевидно нетрезвое» состояние мужчины, сообщает издание TMZ.

К счастью, Томас приходится не родным, а сводным братом Меган. Сводная сестра девушки также сообщает, что пристрастие мужчины к алкоголю никак не связано с самой герцогиней или ее новым статусом — зависимость развилась у Маркл-младшего достаточно давно. Впрочем, и сама сестра — Саманта — не внушает никому доверия. Женщина внесена в «черный список» Великобритании как персона, способная навредить репутации королевской семьи.