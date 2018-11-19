Сестру Меган Маркл внесли в «черный список» в Великобритании

Сводную сестру герцогини Сассекской Меган Маркл Саманту официально внесли в «черный список» как лицо, угрожающее репутации членов королевской семьи, пишет Star Hit.

В предупреждении Стотланд-Ярда говорится, что дальнейшие нападки на титулованную родственницу могут закончится для американки судом. При этом британские полицейские признают, что Саманта не представляет собой прямую угрозу Ее Высочеству, однако может испортить репутацию королевской семьи через заголовки таблоидов.

На днях 53-летняя Саманта Мала опубликовала содержание рождественской открытки для Меган, в которой попыталась наладить отношения с известной сестрой. Женщина просит родственницу перестать игнорировать отца, которому осталось не так много на этом свете.

Ранее Саманте было отказано в аудиенции в Кенсингтонском дворце, а до этого сводная сестра и вовсе обвинила Меган в скорой смерти отца.

Будущая герцогиня Сассекская прекратила общение с 73-летним отцом Томасом, когда тот принял участие в постановочных съемках для прессы перед ее свадьбой с принцем Гарри.